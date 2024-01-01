Tuesday, 02 January 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقابل 22.1 مليون دولار..باريس سان جيرمان يضم المدافع البرازيلي الشاب بيرالدو

1/1/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع لوكاس بيرالدو، مدافع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما، للانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ساو باولو، وذلك بعقد يمتد خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي.

وأكمل بيرالدو عملية انتقاله مقابل 36ر17 مليون يورو (1ر22 مليون دولار) بحسب تقارير، وذلك بعدما قدم أداء رائعا عام 2023 حيث شارك في 52 مباراة مع ساو باولو.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن بيرالدو / 20 عاما/ انضم إلى ساو باولو عام 2020، حيث بدأ مع فريق تحت 17 عاما ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وقال بيرالدو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى نادي لديه هذا الطموح مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنها خطوة هامة في مسيرتي وهي ستساعدني على التقدم للأمام، لا يمكنني الانتظار للتعرف على زملائي الجدد وبدء أولى خطواتي بقميصي الجديد".

ويتصدر سان جيرمان حاليا ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، وذلك في سعيه للحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01012024000110011019ID1107674559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث