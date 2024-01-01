مقابل 22.1 مليون دولار..باريس سان جيرمان يضم المدافع البرازيلي الشاب بيرالدو

وقع لوكاس بيرالدو، مدافع المنتخب البرازيلي تحت 20 عاما، للانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ساو باولو، وذلك بعقد يمتد خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي.

وأكمل بيرالدو عملية انتقاله مقابل 36ر17 مليون يورو (1ر22 مليون دولار) بحسب تقارير، وذلك بعدما قدم أداء رائعا عام 2023 حيث شارك في 52 مباراة مع ساو باولو.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن بيرالدو / 20 عاما/ انضم إلى ساو باولو عام 2020، حيث بدأ مع فريق تحت 17 عاما ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وقال بيرالدو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى نادي لديه هذا الطموح مثل باريس سان جيرمان".

وأضاف: "إنها خطوة هامة في مسيرتي وهي ستساعدني على التقدم للأمام، لا يمكنني الانتظار للتعرف على زملائي الجدد وبدء أولى خطواتي بقميصي الجديد".

ويتصدر سان جيرمان حاليا ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، وذلك في سعيه للحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

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