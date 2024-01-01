سباق النخبة يدشن بطولة السلم للدراجات الهوائية 13 الجاري

يدشن «سباق النخبة» المقرر 13 يناير الجاري النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.



وينطلق السباق من منطقة سد حتّا المحاط بالطبيعة الساحرة وسط الجبال الشاهقة وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، وجهة عشاق الطبيعة وأكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، ويمتد لمسافة 182 كيلومتراً، بمشاركة 250 دراجاً بحد أقصى بنظامي الفردي والفرقي من الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.



اختيار





وتم اختيار مكان الانطلاقة من سد حتّا ومسار السباق في المناطق الجبلية الرائعة للاحتفاء بما تشهده منطقة حتّا من تطوّر في جميع المجالات، حيث أصبحت وجهة سياحية ورياضية بامتياز بفضل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمميزات الطبيعية الرائعة للمنطقة.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مع الجهات الداعمة للبطولة والتي تضم ممثلين عن شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لاستعراض برنامج منافسات الدورة الثامنة من البطولة الأكبر من نوعها والتي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، والاستعدادات لتنظيم الحدث بأروع صورة وبما يتناسب مع مكانة البطولة ويوفر الفرصة للمشاركين لتقديم أفضل المستويات الفنية وينقل للعالم صوراً رائعة عن روعة المكان وروعة الحدث.



اجتماع



وتحدث في الاجتماع محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية للبطولة اللذين نقلا تحيات عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتقديره للجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة خلال الدورات الماضية وتأكيده على ارتفاع وتيرة العمل خلال الدورة الثامنة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها والتي أصبحت في صدارة الأحداث الرياضية السنوية.



برنامج



وتم خلال الاجتماع استعراض السباقات الأربعة التي يتضمنها برنامج الدورة الثامنة والتي ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث ستكون انطلاقة منافسات الدورة الثامنة بإقامة «سباق النخبة».



وتتواصل الدورة بإقامة السباق الثاني وهو سباق السلم الصحراوي المفتوح يوم 27 يناير، ثم «السباق إلى الفضاء» يوم 3 فبراير المقبل وهو الذي سينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، وقد جاء اختيار موقع انطلاق السباق تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، على أن يكون الختام مع سباق النخبة للسيدات يوم 4 فبراير.



تنظيم



وأنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم البطولة وتحقيق جميع أهدافها ومن بينها إقامة أقوى المنافسات الرياضية في أجمل المناطق ذات الطبيعة الصحراوية وفي قلب المدينة والمرور بأهم الوجهات الحضارية والطبيعية الممتدة والمتنوعة في إمارة دبي ونقل صور لملايين المشاهدين تجمّع بين قوة المنافسات وتنوعها وجمال المناطق وتفردها، كما توجه البطولة رسالة لجميع أفراد المجتمع لتحفيزه على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية والتعريف بأماكن ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.

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