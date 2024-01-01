«الأبيض» يواصل استعداداته لودية شقيقه العُماني السبت

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لأداء مباراة دولية ودية أمام شقيقه منتخب عُمان، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء السبت المقبل، وذلك في ختام المعسكر التحضيري للأبيض بالعاصمة أبوظبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق في الدوحة، خلال يناير الجاري.

واستمرت تدريبات المنتخب بجامعة نيويورك، عقب المباراة السابقة أمام قيرغيزستان، والتي كسبها الأبيض بهدف دون رد، حيث حرص الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو على مواصلة العمل مع جهازه المعاون في تجهيز كل اللاعبين، للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

وتعتبر مواجهة عُمان هي السابعة للمنتخب تحت قيادة المدير الفني باولو بينتو، الذي حقق ستة انتصارات متتالية منذ تسلمه المهمة، حيث فاز في ثلاث تجارب ودية على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدف، وعلى الكويت بهدف نظيف، ثم لبنان بهدفين لهدف، وحقق انتصارين في التصفيات على نيبال برباعية دون رد، وعلى البحرين بهدفين دون مقابل، إضافة إلى التجربة الأخيرة أمام قيرغزستان.

من جانبه عدّد خليفة الحمادي مدافع منتخبنا الوطني الفوائد الفنية الكبيرة، التي يحققها المنتخب من التجارب الإعدادية، مشيراً إلى أن المواجهة الأخيرة أمام قيرغزستان جاءت قوية، خاصة أن الأبيض واجه منتخباً منظماً، يمتاز لاعبوه بلياقة بدنية عالية.

وقال: «كل مباراة أشارك فيها مع المنتخب تضيف لي مزيداً من الخبرات الميدانية، التي أحتاج إليها في مسيرتي الفنية، الجهاز الفني يحرص على توجيهنا باستمرار، ويعمل على معالجة السلبيات، التي تظهر في الأداء، التجارب الإعدادية السابقة أفادتنا كثيراً، وأتمنى أن تكون مواجهة عُمان الأكثر فائدة باعتبارها الأخيرة».

على صعيد متصل أوضح علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني أن الجميع في كامل الاستعداد لمواجهة عُمان، معتبراً أنها التجربة الأهم، لأنها تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، قبل خوض مباريات نهائيات كأس آسيا.

وقال: «نتطلع لتقديم أداء أفضل أمام المنتخب العماني، التحضيرات سارت بشكل جيد، خلال الفترة السابقة، واعتقد أن الأبيض في وضع بدني وفني جيد في الوقت الراهن، الجهاز الفني يقوم بعمل مميز».

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