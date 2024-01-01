القيادة رافقت الإنسان منذ القدم واستعصت على التعريف

القيادة أمر حيوي ومهم للإنسان، وهي متداخلة في كل جزئية من حياتنا الاجتماعية على مختلف أنواعها، وفي البعض من الأحيان نصبح قادة دون أن نعلم أو نمارس دور القائد بعفوية، مثل رب الأسرة الذي يجد نفسه أمام تحديات الحياة وتقع على كاهله مسؤوليات مهمة تتعلق بأطفاله، فهو يسعى للأمن والتعليم والصحة ونحوها من المتطلبات ليحقق الرفاه والاستقرار لهذه الأسرة، ويقوم بمهام متعددة لتحقيق هذه الغاية، وكل ما يصدر عنه ومنه يصب في هذه الغايات السعيدة لأسرته، فهو القائد بشكل عفوي. سنجد وظيفة القائد ماثلة في كل جزئية، وكأنها تبدأ معنا منذ الطفولة، حيث نلمسها عندما يقوم أحدنا بتولي زمام الأمور مع أنه لم يطلب منه القيام بدور القائد، إلا أن المجموعة وبشكل فطري لا يمكن أن تنتظم مسيرتها وتتفق مهام عملها دون وجود من يتولى زمام الأمور لتنسيق جميع الآراء، ويعمل على توحيد كل التباين في وجهات النظر، ثم أيضاً يكون هو المتخذ للقرار النهائي.



يعتقد العلماء بأن مفهوم القيادة ضارب العمق في تاريخ البشرية، وأنه من المهام والوظائف التي نمت وتطورت بشكل عفوي لحاجة الإنسان لها، بمعنى لم يتم اكتشاف علم القيادة، أو وضع اليد على مفهوم القادة وصناعتهم في زمن ما بواسطة باحث أو عالم من هنا أو هناك، بل هو نتاج حاجة قديمة ودائمة ومستمرة لكل مجموعة بشرية، حتى في تلك الحكايات عن الإنسان القديم الذي كان يتوجه نحو الصيد، كان لا بد من وجود قائد لمجموعة الصيادين ينسق تحركاتهم ويوزع المهام ويحدد المواقع حتى يتمكنوا من إيقاع الفريسة وصيدها، ففي تلك الحقب كانت أدوات الصيد بدائية جداً، وكان الصيد يتطلب جهداً بدنياً من الركض والاختباء ونحوها من المهام، وكان لا بد من وجود من يقوم بمهمة القيادة لهذه المجموعة حتى يكون عملهم منسقا ومكملاً لبعضهم البعض، وليس فوضوياً فيضيع الجهد وتهرب الفريسة المنتظرة.



عندما استقر الإنسان وبدأ في عمليات الزراعة والبناء وتكوين المجتمعات، كان لا بد من قائد يفض الاشتباكات ويحل الخلافات، ثم ظهرت التخصصات المتنوعة في مجالات القيادة، فهناك من تمرس وتعود على القيادة عند الغارات والحرب، مثل وظيفة القائد العسكري في عصرنا الحاضر، وهناك من تمرس على القيادة خلال الاستيطان داخل التجمع السكاني، وهكذا نمت وظهرت أنواع متعددة من متطلبات القيادة. وإن أمعنا النظر والتأمل فإن هذا التنوع والتعدد جاء من تطور الإنسان وحاجته؛ لذا نشاهد هذا الموضوع في عصرنا وقد أصبح علماً قائماً وعريقاً له تفرعات وأنواع ونظريات وحقائق ونحوها، والمفارقة الغريبة في هذا السياق أنه مع الحاجة الملحة للقيادة، ومع عمقها الضارب في الزمن وتطورها التاريخي الطويل، بقي معناها وتعريفها محل اختلاف وتباين وعدم اتفاق حتى عصرنا الراهن؛ البروفيسور كيث جرينت: أستاذ في القيادة العامة والإدارة بجامعة وارويك، وأستاذ في مجال قيادة الدفاع بجامعة كرانفيلد، وزميل السلوك التنظيمي بكلية تمبلتون بجامعة أكسفورد، والأستاذ الزائر في مجال الأبحاث في جامعة لانكاستر وزميل معهد صنينج ديل وباحث زائر في جامعة سيدني، له عدة كتب ومؤلفات هامة، من بينها كتاب حمل عنوان «القيادة»، جاء فيه: «بالرغم مما يقرب من ثلاثة آلاف عام من التأمل، وما يزيد على القرن من البحث الأكاديمي في القيادة، فيبدو أننا لم نقترب من اتفاق على المعنى الأساسي لها، فضلاً عن إمكانية تعلمها أو قياس تأثيراتها أو التنبؤ بها. ولا يمكن أن يرجع ذلك إلى قلة الاهتمام بهذا الموضوع أو قلة المواد المتعلقة به؛ فحتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٣، كان هناك ١٤١٣٩ كتاباً تتناول موضوع القيادة معروضة للبيع على موقع أمازون الإلكتروني، وفي غضون ست سنوات فقط من ذلك التاريخ، تضاعف هذا العدد أربع مرات ليصل إلى ٥٣١٢١ كتاباً، وهناك دليل واضح على أنه خلال فترة قليلة من الزمن سيفوق عدد الكتب التي تتناول القيادة عدد من يقرأون هذه الكتب. ونلتمس لك العذر إذا ما اعتقدت أن الزيادة في المعلومات تقود إلى فهم أفضل. فمع الأسف، يبدو أننا نتسبب في إضفاء تباين أكبر بكثير على مفاهيمنا حول تعريف القيادة، وكذلك أننا أبعد من الحقيقة المتعلقة بهذا التعريف عما كنا عليه قبل الشروع في نشر هذه الأفكار الكثيرة».



ومع هذا فإن صفات القادة وتنمية الحس القيادي لدى النشء وصقل مهارات القيادة، ونحوها من المفاهيم في هذا السياق، تتطور وماثلة، وهو ما يدل على حيوية وأهمية هذا العلم، والمطلوب منا في هذا السياق هو التنبه للمواهب القيادية التي قد تظهر على أطفالنا وتنميتها وتشجيعهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.