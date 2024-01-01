لماذا نحتاج لخدمة العملاء؟

أدت المنافسة والتغييرات التي طرأت في السوق إلى التركيز على أهمية رضا العملاء، والاهتمام بهم، واستدامة العلاقة والولاء بين الطرفين.



والهدف من إدارة خدمة العملاء هو تقديم المساعدة التي توفرها المؤسسة للعملاء خلال المراحل الزمنية الثلاث للتواصل، وذلك من خلال اتصال العميل مع المؤسسة (قبل شراء المنتج، أثناء شراء واستخدام المنتج، وبعد انتهاء عملية الشراء والتغذية المرجعية).



إدارة خدمة العملاء بمسمياتها المختلفة في الوقت الحالي تعتبر من أهم الإدارات، فهي القلب النابض للمؤسسة وهي مهمة لاستدامة واستقرار المؤسسة، لأنها تسهم في تأسيس وتعزيز وتفعيل وتطوير العلاقة بين المؤسسات والعملاء على المدى الطويل، ونتيجة لذلك يتحقق الولاء والثقة بين الطرفين وتتحقق الأهداف المرجوة والمخطط لها مسبقاً.



ومن أجمل الاقتباسات الملهمة لخدمة العملاء من قبل الخبراء: «ليس صاحب العمل هو من يدفع المرتبات. صاحب العمل يدير فقط الأموال. العميل هو من يدفع المرتبات». هنري فورد – مؤسس شركة فورد موتورز.

ومن هذا المنطلق يجب على المؤسسة أن تكون لديها رؤية ثاقبة والقدرة على التنبؤ مسبقاً باحتياجات العملاء ومتطلباتهم، والتخطيط الاستراتيجي لتطوير منظومة خدمة العملاء والسعي الدائم لتطوير المهارات اللازمة للعاملين في إدارة خدمة العملاء وتعميق أواصر التواصل والتعاون بين العملاء والمؤسسة من خلال التعامل بمصداقية، وحسن الاستماع، والحرص على بناء علاقات استراتيجية طويلة المدى .

وتعتبر مدينة دبي رائدة في هذا المجال، وإذا صح التعبير فهي تعتبر أيقونة في تميزها في خدمة وإسعاد العملاء فلا توجد كلمة تستطيع أن تعبر عن احترافيه مؤسساتنا في تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية وبسرعة فائقة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا بكل فخر بشهادة العملاء من داخل وخارج الدولة.



والأهم الحرص والشغف في التطوير المستمر للخدمات والتقدير المستدام للعملاء عند تقديم مقترحاتهم وآرائهم البناءة. ومن خلال خبرتي واطلاعي لبعض الممارسات الإدارية في خدمة العملاء محلياً ودولياً، اتضح لي أهمية وجود تكامل بين الوظائف والأنشطة المختلفة في داخل المؤسسة والعمل بشكل سلسلة عنقودية واحدة، وإنشاء رابط بين المؤسسة والعميل تعزز فرص الاستثمار وتحسن فرص الاحتفاظ بالعميل وتعزز الثقة.