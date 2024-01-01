الحكم بسجن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل في قضية عمالية في بنغلادش

أكد ممثلو ادعاء أن محكمة في بنغلادش قضت اليوم الاثنين بسجن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل لستة أشهر عن اتهامه بانتهاك قانون العمل في جريمة يقول إنه لم يرتكبها.

وفاز محمد يونس (83 عاما) مناصفة مع بنك جرامين بجائزة نوبل للسلام عام 2006 بفضل العمل على انتشال الملايين من الفقر عبر منح قروض صغيرة تقل عن 100 دولار للفقراء بأرياف بنغلادش ما فتح الباب أمام ما بات يعرف بمصطلح "الإقراض متناهي الصغر".

ورغم ذلك، اتهمته الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش ‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬بامتصاص دماء الفقراء‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬. وقال مؤيدوه إن الحكومة تحاول تشويه صورته لأنه فكر ذات مرة في تأسيس حزب سياسي منافس لحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة.

وأُدين يونس وثلاثة موظفين آخرين من شركة جرامين تيليكوم التي أسسها يونس اليوم الاثنين بعدم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية لموظفي الشركة.

وقال يونس في بيان بعد النطق بالحكم "هذا الحكم ضدي يتعارض مع كل السوابق القانونية والمنطق. أدعو شعب بنغلادش إلى التحدث بصوت واحد ضد الظلم ولصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل فرد من مواطنينا".

وردا على الالتماسات المقدمة من المتهمين، قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة إلى حين تقدمهم بطعن.

وقال المدعي العام خورشيد علم خان إن "المحكمة وافقت على الكفالة لهم وأمهلتهم شهرا لتقديم استئناف ضد حكم المحكمة".

وقال عبد الله المأمون، محامي يونس، إن المتهمين سيستأنفون الحكم، ووصف القضية بأنها سياسية الدوافع تستهدف التضييق على يونس.

ويواجه يونس أكثر من 100 اتهام آخر تتعلق بانتهاكات قانون العمل وما يعتقد أنه فساد.

واتهمت جماعات لحقوق الإنسان حكومة حسينة باستهداف المعارضة السياسية.

وتسعى حسينة للفوز بفترة خامسة هي الرابعة على التوالي في انتخابات تجرى في السابع من يناير قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.





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