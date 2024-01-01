بعض سكان التجمعات السكنية قرب غزة يعودون إلى منازلهم قريباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة التي تم إخلاؤها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.
وأضاف غالانت أن بعض سكان التجمعات التي تم إخلاؤها في مناطق تقع في نطاق أربعة إلى سبعة كيلومترات شمالي الجيب سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم قريبا، وفقا لتصريحات منشورة أدلى بها في مؤتمر صحفي.
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