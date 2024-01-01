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بعض سكان التجمعات السكنية قرب غزة يعودون إلى منازلهم قريباً

1/1/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة التي تم إخلاؤها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.

وأضاف غالانت أن بعض سكان التجمعات التي تم إخلاؤها في مناطق تقع في نطاق أربعة إلى سبعة كيلومترات شمالي الجيب سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم قريبا، وفقا لتصريحات منشورة أدلى بها في مؤتمر صحفي.


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