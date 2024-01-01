1000 درهم و10 نقاط لتجاهل سائقي المركبات إشارة قف بالحافلات المدرسية



دعت شرطة أبوظبي، عبر التوعية المرورية الرقمية، سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، موضحة أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.





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