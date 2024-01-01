1000 درهم و10 نقاط لتجاهل سائقي المركبات إشارة قف بالحافلات المدرسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت شرطة أبوظبي، عبر التوعية المرورية الرقمية، سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، موضحة أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.
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