مستشفيات دبي والشارقة تستقبل مواليد العام 2024

استقبلت المستشفيات في دبي عدداً من المواليد الجدد خلال الساعات الأولى من أيام العام الجديد في أجواء من الفرحة ووسط استبشار من الأهل بغد أفضل في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة.



وأبصرت المولودة مريم من الأردن النور في مستشفى " إن ام سي" على يد الطبيب عادل نجار، أخصائي الغدد الصماء والدكتورة منى عزمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد في الساعة 1:50 صباحاً ، فيما أكد الوالدان سعادتهما بطفلهما الخامس في العام 2024.



واستقبل مستشفى "إن إم سي رويال" في النهدة الطفلة مريم لأب مصري و أم أردنية و هي المولودة الخامسة للعائلة بإشراف الطبيبة منى عزمي أخصائية أمراض النساء والتوليد.

واستقبل مستشفى "إن إم سي رويال" في الشارقة

الطفل المصري يوسف المولود الأول لوالديه

على يد الطبيبة حنان الصايغ ، كما استقبل المستشفى الكندي التخصصي في دبي

المولودة

كما عمت الفرحة قلب الأم السورية

رشا عكاش باستقبال مولودتها الجديدة على يد الطبيبة كولشان.

وتراوحت الولادات الجديدة بين الطبيعية والقيصرية، فيما أكدت الطواقم الطبية في المستشفيات أن مواليد الساعات الأولى من 2024 يتمتعون بأوزان طبيعية وبصحة جيدة بشكل عام.

وعبر أهالي المواليد الجدد عن سعادتهم بالمواليد وامتنانهم للرعاية الصحية الجيدة التي تلقوها في المستشفيات التي تتمتع بطواقم احترافيه وعلى مستوى عال من المهنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز