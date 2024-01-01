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جاءت لدعم إسرائيل .. البحرية الأمريكية تعيد حاملة طائرات في شرق المتوسط إلى قاعدتها

1/1/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد ستعود إلى قاعدتها الأصلية في فيرجينيا تاركة شرق البحر المتوسط بعد أن جاءت لدعم إسرائيل في أعقاب هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر.

وأصبحت حاملة الطائرات الأمريكية رمزا قويا للدعم الأمريكي لإسرائيل بعد توجهها سريعا للقرب من إسرائيل بعد هجوم حماس. وتعمل الحاملة بالطاقة النووية وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية تقل على متنها أكثر من 4000 فرد وثمانية أسراب من الطائرات.

وأدى هجوم حماس إلى حرب في غزة حولت فيها القوات الإسرائيلية معظم القطاع إلى أنقاض وقتلت الآلاف وألقت بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أودى بحياة 1200 شخص. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في غزة التي تديرها حماس إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 22 ألف شخص.

وأكدت البحرية الأمريكية في بيان "بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل على الفور، صدرت أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر. فورد بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي وموقفنا الدفاعي".

وقالت البحرية الأمريكية "ستواصل وزارة الدفاع تعزيز موقف قوتها الجماعية في المنطقة لردع أي دولة أو طرف غير دولة من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة".


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