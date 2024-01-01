سقوط أربعة قتلى في زلزال قوته 7,5 درجات ضرب اليابان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأكد مقتل أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي هزّ اليابان، وفق ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء في وقت مبكر الثلاثاء، نقلا عن سلطات منطقة إيشيكاوا.
ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو الاثنين، ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضرارا بمنازل وأدى إلى اندلاع حريق كبير.
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