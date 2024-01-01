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سقوط أربعة قتلى في زلزال قوته 7,5 درجات ضرب اليابان

1/1/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأكد مقتل أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي هزّ اليابان، وفق ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء في وقت مبكر الثلاثاء، نقلا عن سلطات منطقة إيشيكاوا.

ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات المنطقة في الجانب المطل على بحر اليابان من جزيرة هونشو الاثنين، ما أدى إلى موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر وألحق أضرارا بمنازل وأدى إلى اندلاع حريق كبير.

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