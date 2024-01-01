رئيس الكنيست يشكك في سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن المحكمة العليا في البلاد ليست لديها السلطة لإبطال القوانين. وردا على حكم المحكمة العليا بإبطال عنصر رئيسي من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أثار احتجاجات حاشدة، قال أوحانا إن هذا "واضح"، وفقا لتقارير إعلامية.

وأدان أوحانا حكم المحكمة قائلا "إنه حتى من الأوضح أننا لا نستطيع التعامل مع هذا في ظل وجود الحرب في ذروتها".

ووفقا للحكم الذي تم نشره اليوم الاثنين، قضت أغلبية تتكون من 12 من قضاة المحكمة العليا الـ15 أن المحكمة لديها السلطة لمراجعة القوانين الأساسية "والتدخل في تلك الحالات النادرة والاستثنائية التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته الدستورية".

وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصرا رئيسيا في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر اليوم الاثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.

وأعلنت المحكمة اليوم الاثنين أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون أقر في يوليو الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.

وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".





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