الاتحاد السكندري يتقدم للمركز الثالث وتعادل المصري والإسماعيلي

سجل إيهاب سمير لاعب الداخلية هدفا عكسيا في مرماه في الشوط الأول ليخسر فريقه 1-صفر أمام الاتحاد السكندري الذي تقدم للمركز الثالث في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وهز فخر الدين بن يوسف لاعب المصري البورسعيدي شباك الإسماعيلي قبل خمس دقائق من النهاية ليتعادل الفريقان 1-1.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة من تسع مباريات بينما توقف رصيد الداخلية عند سبع نقاط من 11 مباراة في المركز قبل الأخير.

وأصبح رصيد المصري 16 نقطة من تسع مباريات في المركز السادس بينما يحتل الإسماعيلي المركز 15 برصيد ثماني نقاط من عشر مباريات. ويتصدر زد المسابقة برصيد 19 نقطة من عشر مباريات بالتساوي مع إنبي الذي لعب 11 مباراة.

وستتوقف المسابقة لمدة تزيد على شهر بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج في وقت لاحق هذا الشهر.

تقدم الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 20 سجله سمير لاعب الداخلية بطريق الخطأ في مرماه بعدما اصطدمت به عرضية خالد الغندور من ركلة حرة لتسكن الكرة على يمين الحارس محمود الزنفلي.

سيطر الاتحاد على أول 20 دقيقة وتقدم بهدف ثم تراجع ليفرض الداخلية السيطرة حتى نهاية الشوط الأول.



وضاعت فرصة التعادل للداخلية في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى من جانب فانوم ألفريد لكن الكرة طالت منه فأبعدها المهدي سليمان حارس الاتحاد عن مناطق الخطورة.

وكاد الاتحاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 40 من كرة عرضية أرسلها عبد الغني محمد لاعب الاتحاد من جهة اليمين مرت بغرابة من أمام بنيامين بواتنغ المنفرد بمرمى الداخلية.

وضاعت فرصة أخرى من الداخلية قبل نهاية الشوط الأول من تمريرة آلان تشامبادي التي وصلت إلى مهاب ياسر المنفرد بالمرمى في منتصف منطقة الجزاء لكن الأخير تأخر في تسديد الكرة فاستخلصها الحارس من أمامه.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 لاحت فرصة للاتحاد لمضاعفة النتيجة من بواتنغ الذي راوغ الحارس الزنفلي ثم سدد الكرة ولكن شتتها محمد عطوة من على خط المرمى.

وأهدر لاعب الاتحاد فرصة مهمة لفريقه في الدقيقة 82 وسدد أعلى عارضة فريق الداخلية.

وأنقذ سليمان حارس الاتحاد مرماه من هدف التعادل في الدقيقة 88 من رأسية أحمد سيد غريب.

وسدد محمود صابر لاعب الداخلية ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني اصطدمت بالقائم الأيمن إلى خارج الملعب.

* المصري يفرض التعادل

وفي المباراة الثانية تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 49 عن طريق عبد الرحمن مجدي من هجمة مرتدة سريعة ليمرر ياو أنور الكرة إلى مجدي الذي سدد في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمود جاد.

وأدرك المصري التعادل بهدف في الدقيقة 85 عن طريق بن يوسف الذي تلقى عرضية متقنة من البديل سمير فكري ليسدد بن يوسف الكرة في الزاوية اليسرى اليمنى لمرمى أحمد عادل عبد المنعم.

بدأت هجمات الإسماعيلي في الدقيقة 11، ومن كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها صالح جمعة على رأس محمد الدسوقي الذي ارتقى وسدد كرة مرت أعلى عارضة مرمى المصري.

وأرسل كريم العراقي كرة مقوسة إلى داخل منطقة جزاء الإسماعيلي في الدقيقة 18 على رأس محمود حمادة الذي سدد كرة أعلى عارضة الحارس عبد المنعم.

واقترب الإسماعيلي كثيرا من الوصول لمرمى المصري في الدقيقة 33 بعد أن انفرد محمود الشبراوي بمرمى المصري بعد أن تلقى تمريرة رائعة من عمر الساعي ليسدد الشبراوي كرة تصدى لها جاد حارس المصري.

وفرض الإسماعيلي سيطرته على الشوط الثاني ونجح في التقدم بهدف لكن مرتدات المصري تميزت بالخطورة ومن إحداها جاء هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 57 مرور رائع من حمدي النقاز من الطرف الأيمن ومرر كرة عرضية أرضية إلى الساعي الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى المصري.





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