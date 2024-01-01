مقتل صبي طعناً على تلة تطل على لندن خلال ليلة رأس السنة

أكدت الشرطة اليوم الاثنين، أن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما قتل طعنا على قمة تل تطل على وسط لندن بينما كانت الحشود تتجمع لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة.

قال جيوف غروغان، كبير المفتشين في شرطة لندن، إن هاري بيتمان كان مع أصدقائه في متنزه بريمروز هيل قبل منتصف الليل بقليل عندما تورط في نزاع تحول إلى اشتباك مميت وفشلت جهود إنعاشه.

واضاف غروغان: " كان شابا وأمامه مستقبل واعد. لقد دمرت عائلته دون شك".

أعلنت الشرطة اعتقال صبي في نفس عمره للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، وتم احتجازه.

كان المحققون يبحثون عن معلومات من الشهود الذين كانوا من بين مئات الأشخاص الذين تجمعوا على التل المجاور لمتنزه ريجنتس، الذي تحيط به شوارع منازل الأثرياء كما يقع بالقرب من العديد من أبراج الإسكان العام.

ذكرت هيئة المتنزهات الملكية على موقعها على الإنترنت أن التل كان ساحة لخوض مباريات المبارزة ومعارك الجوائز.

يتم إغلاق الحديقة عادة ليلا ولكنها ظلت مفتوحة في تلك الليلة حتى الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين لمشاهدة عرض الألعاب النارية في المدينة على طول نهر التايمز الذي يبعد 5 كيلومترات إلى الجنوب.

أغلقت بريمروز هيل يوم الاثنين حيث انتشر الضباط بحثا عن أدلة بين الأعشاب وعمل فريق الطب الشرعي بالقرب من مكان وقوع الطعن.



