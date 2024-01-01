مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة 20%



قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق "مترو" القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت اليوم "الاثنين" أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 %.

وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات "0.19 دولار" ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.

وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 % في العام حتى نوفمبر. ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر. ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.