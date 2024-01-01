تحذيرات من تسونامي في كوريا الجنوبية بعد زلازل اليابان

أدت الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني إلى إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عالية "تسونامي" في كوريا الجنوبية.



وحذر إقليم جانجون الواقع بشرق البلاد السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الكورية الجنوبية يونهاب اليوم "الإثنين".

وجرى نصح السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل بالتوجه لأماكن مرتفعة حفاظا على سلامتهم. وبعد سلسلة من الموجات الصغيرة في وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي، سجلت هيئة الأرصاد الجوية موجة تسونامي بارتفاع 67 سنتيمترا قبالة بلدة دونجهي الساحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الموجات التالية في بحر اليابان -الذي يسميه الكوريون بحر الشرق- يمكن أن تصل لمستوى أثر خطورة. ويمكن أن يشهد جانجون موجات لأكثر من 24 ساعة. ولم تُسجل أضرار مبدئيا.

وفي يوم رأس السنة، أدت سلسلة من الزلازل القوية إلى تحذيرات من تسونامي وتسببت في إلحاق أضرار بالساحل الغربي لليابان.

يشار إلى أن اليابان قد تعرضت لتسونامي جراء أحد أقوى الزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب البلاد في مارس عام 2011 ،وتسبب في مقتل واختفاء

أكثر من 18ألف شخص وفي حدوث كارثة محطة فوكوشيما النووية .



