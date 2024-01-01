بوتين مع السلام في أوكرانيا بشروط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تريد القتال "إلى الأبد" في أوكرانيا ولكنها لن تتخلى عن مواقعها ومستعدة للسلام بشروطها فقط.



وقال في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم "الإثنين"، خلال زيارة لمستشفى عسكري، إنه راض عن الأداء العسكري الروسي في أوكرانيا حيث أنها تمتلك المبادرة الإستراتيجية على الجبهة، بينما "يتضاءل "الخصم" تدريجيا".



وقال بوتين "نحن أيضا نريد إنهاء الصراع، في أقرب وقت ممكن"، ولكن "بشروطنا فقط". ولم يشر الرئيس الروسي إلى ماهية الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل السلام.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، زادت ثقة الكرملين وسط الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لأوكرانيا وهو ما تسبب في ايقاف المساعدات للحكومة في كييف. وأطلقت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو لم يسفر سوى عن مكاسب صغيرة وتحاول القوات الروسية حاليا التقدم في دونيتسك وخاركيف الواقعتين في شرق أوكرانيا.



وألقى بوتين مجددا على النخبة الغربية باللائمة في الحرب في أوكرانيا التي أطلقها قبل نحو عامين. وقال "الأمر لا يتمحور حول مساعدتهم لخصمنا"، ردا على سؤال بشأن المساعدات الغربية لأوكرانيا، مشيرا إلى "أنهم هم خصمنا".

كان بوتين قد صرح مرارا أنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاحتفاظ بشبه جزيرة القرم ومناطق أوكرانيا أخرى .



