طحنون بن محمد و الشيوخ يتقبلون التعازي في وفاة مهرة بنت خالد

تقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين في وفاة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك في مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وأبناء الفقيدة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.