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3 مستشفيات إسرائيلية تعلن استقبال 34 مصابا من غزة

1/1/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلنت 3 مستشفيات إسرائيلية ، مساء الاثنين ، عن استقبالها 34 جنديا مصابا من جيش الاحتلال ، اثر المعارك في قطاع غزة.

مستشفى سوروكا في بئر السبع المحتلة كان صاحب النصيب الأكبر ، وأعلن عن استقباله 24 جنديًا مصابًا من قطاع غزة منهم اثنان بحالة خطيرة.

اما مستشفى بيلنسون بالقرب في يافا
فاعلن استقبال 3 إصابات لجنود من المعارك في قطاع غزة اليوم.

في الاثناء أعلن أيضا مستشفى شعاري تسيديك في القدس المحتلة عن وصول 7 جنود أصيبوا بدرجات متفاوتة.

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