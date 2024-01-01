3 مستشفيات إسرائيلية تعلن استقبال 34 مصابا من غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت 3 مستشفيات إسرائيلية ، مساء الاثنين ، عن استقبالها 34 جنديا مصابا من جيش الاحتلال ، اثر المعارك في قطاع غزة.

مستشفى سوروكا في بئر السبع المحتلة كان صاحب النصيب الأكبر ، وأعلن عن استقباله 24 جنديًا مصابًا من قطاع غزة منهم اثنان بحالة خطيرة.

اما مستشفى بيلنسون بالقرب في يافا

فاعلن استقبال 3 إصابات لجنود من المعارك في قطاع غزة اليوم.

في الاثناء أعلن أيضا مستشفى شعاري تسيديك في القدس المحتلة عن وصول 7 جنود أصيبوا بدرجات متفاوتة.