3 مستشفيات إسرائيلية تعلن استقبال 34 مصابا من غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت 3 مستشفيات إسرائيلية ، مساء الاثنين ، عن استقبالها 34 جنديا مصابا من جيش الاحتلال ، اثر المعارك في قطاع غزة.
مستشفى سوروكا في بئر السبع المحتلة كان صاحب النصيب الأكبر ، وأعلن عن استقباله 24 جنديًا مصابًا من قطاع غزة منهم اثنان بحالة خطيرة.
اما مستشفى بيلنسون بالقرب في يافا
فاعلن استقبال 3 إصابات لجنود من المعارك في قطاع غزة اليوم.
في الاثناء أعلن أيضا مستشفى شعاري تسيديك في القدس المحتلة عن وصول 7 جنود أصيبوا بدرجات متفاوتة.
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