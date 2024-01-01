Tuesday, 02 January 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الكندري لـ الأنباء هيئة الغذاء حررت 32 محضر ضبط خلال جولة تفتيشية بحولي

1/1/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
حرر فريق التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بإدارة تفتيش محافظة حولي 32 محضر ضبط خلال جولة تفتيشية قام بها مفتشو الادارة على عدة منشآت غذائية تابعة للمنطقة.
وقال مراقب التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي محمد الكندري في تصريح لـ«الأنباء» إن المخالفات تضمنت تحرير 2 محضر ضبط تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، كما جرى إتلاف لمواد غذائية زنة 240 كيلو غراما مع تحرير 3 مخالفات عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة لوجود حشرات حية بكثرة في المنشآت الغذائية.
واكد الكندري تحرير 12 محضر تداول عمال اغذية دون الحصول على شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة، و12 محضر ضبط لقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة
بالإضافة إلى تحرير محضر تداول اغذية مغشوشة مجهولة المصدر، وتحرير محضر إتلاف و2 محضر ضبط عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية.

MENAFN01012024000130011022ID1107674530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث