محمد الكندري لـ الأنباء هيئة الغذاء حررت 32 محضر ضبط خلال جولة تفتيشية بحولي

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
حرر فريق التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بإدارة تفتيش محافظة حولي 32 محضر ضبط خلال جولة تفتيشية قام بها مفتشو الادارة على عدة منشآت غذائية تابعة للمنطقة.
وقال مراقب التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة حولي محمد الكندري في تصريح لـ«الأنباء» إن المخالفات تضمنت تحرير 2 محضر ضبط تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، كما جرى إتلاف لمواد غذائية زنة 240 كيلو غراما مع تحرير 3 مخالفات عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة لوجود حشرات حية بكثرة في المنشآت الغذائية.
واكد الكندري تحرير 12 محضر تداول عمال اغذية دون الحصول على شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة، و12 محضر ضبط لقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة
بالإضافة إلى تحرير محضر تداول اغذية مغشوشة مجهولة المصدر، وتحرير محضر إتلاف و2 محضر ضبط عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية.
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