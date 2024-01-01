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الأنصاري لـ الأنباء التجارة رصدت أسعار سلع 160 سوقا مركزيا ومحلا في الشويخ خلال العطلة

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، أن فريق رصد الأسعار قام برصد 160 سوقا مركزيا ومحلات تجارية في منطقة الشويخ الصناعية، وعمل تعهدات لأصحابها بعدم رفع الأسعار واستغلال زيادات رواتب المواطنين.
وقال الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق ركز خلال جولته التفتيشية على الأسواق المتخصصة في بيع المواد الغذائية والشاي والقهوة والتمور والهيل وغيرها من المواد التي يكثر عليها الإقبال في موسم رأس السنة الميلادية، وشدد على أصحابها أنه في حال تمت مخالفة قرارات الوزارة ورفع الأسعار بطرق مصطنعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة التجارية.
وأضاف: أبلغنا أصحاب الأسواق والمحلات بوجوب التنسيق مع الوزارة في حال وجود أي ارتفاعات بالأسعار من قبل الجهة المصدرة حتى لا يقعوا في المخالفة التي تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة التجارية، لافتا إلى انه رفع خطة عمل لقياديي الوزارة بشأن مسح الأسواق ورصد الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تكثف جولاتها التفتيشية وعمليات رصد الأسعار، ولن تتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع.
وحذر كل من تسول له نفسه استغلال المناسبات لرفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات «التجارة» التي لن تتردد في القيام بالدور المنوط بها للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك.
ونصح المستهلكين في حال تعرضهم لعمليات غش تجاري أو مخالفات بزيارة أقرب مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أو من الاتصال على الخط 135، أو إرسال الشكوى على الواتساب من خلال الرقم: 55135135 أو التطبيق الإلكتروني للوزارة.

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