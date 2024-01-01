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الجبعة لـ الأنباء 500 بقي و25 مركبة للوجبات السريعة تم حجزها بالتنسيق مع الداخلية

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلال الجولة، التقينا مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء ورئـيـس لجـنـة المخيمات الشمالية محمد الجبعة الذي أكد أنه تم عمل حملات مع الإخوة في وزارة الداخلية لمنع المظاهر السلبية في مناطق التخييم بالصبية، وتم خلال هذه الحملات رفع نحو «500 بقي» في المنطقة الشمالية، كما تم حجز 25 مركبة تقوم بتجهيز الوجبات السريعة.
وأضاف الجبعة أن البلدية تقوم بحملات على المخيمات غير المرخصة ويتم إعطاؤها إنذارا لفترة محددة وإذا لم تتم إزالة المخيم تقوم البلدية بذلك، في حين أن المخيمات المرخصة وغير الملتزمة بضوابط البلدية نقوم بتنبيهها وإنذارها أو تتم إزالتها، كما تم التعامل مع المخيمات التي تقوم بتأجير البقيات بالإنذار ومن ثم رفع البقيات إلى مواقع الحجز في البلدية.
ولفت إلى أن هناك تعاونا مع الداخلية لمنع الاحتفالات بالتزامن مع الحداد الذي تشهده البلاد لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، كما تم التنبيه على المخيمات للالتزام بشروط الحداد وشروط بلدية الكويت لاستخدام المخيمات خلال فترة الشتاء والربيع، داعيا عموم المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بشروط البلدية في التخييم والالتزام بوقت إخراج القمامة من 6 مساء إلى 12 ليلا ووضع الأكياس مغلقة في داخل الحاويات المخصصة من البلدية والتي تقوم بإفراغها خلال الفترتين صباحية ومسائية.

MENAFN01012024000130011022ID1107674527

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