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سفراء لـ الأنباء نأمل أن يعم العالم السلام والهدوء والاستقرار في 2024

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنأ عدد من السفراء ورؤســـــاء البعثـــــات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها الصديق التقدم والازدهار.
وأعربوا عن أملهم في أن يكون العام الجديد فأل خير ويعم فيه العالم السلام والهدوء والاستقرار، متمنين مواصلة التعاون المثمر والبناء خلال هذا العام وتعميق العلاقات الثنائية الودية بين البلدين مع وعد بالكثير من الأنشطة الثنائية التي ستربط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية بين بلادهم والكويت.
بدوره، قال سفيــــر جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي: مع إشراقة عام 2024، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، أتقدم إلى الكويت الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بأرق التهاني وأطيب التمنيات.
وأضاف: في عام 2023، شهدت علاقات الصينية -الكويتية تقدما مطردا تحت رعاية قائدي البلدين، وخاصة مع الزيارة الناجحة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، وفي العام الجديد، ستبذل السفارة الصينية جهودا مشتركة مع جميع الأصدقاء الكويتيين لتنفيذ التوافقات المهمة بين قائدي البلدين ووثائق التعاون التي شهدا توقيعها، للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة الشعبين.
وختم: أتمنى للكويت دوام الازدهار والتقدم. كل عام وأنتم بألف صحة وخير.
هذا،ورفع السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية والكويت حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب باليميلي عن أمله في أن يكون عام 2024 عام سعادة ورخاء وأن يعم السلام مختلف مناطق العالم وأن تتحقق العدالة للجميع، متمنيا أن يكون العام الجديد فرصة لتطور العلاقات الثنائية مع الكويت القوية والمتينة بالأساس وتنطلق إلى آفاق أرحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: يبدأ عام 2024 بداية حزينة بينما نواصل الحداد على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وأود - نيابة عن جلالة الملك والحكومة البريطانية - أن أتمنى لجميع الموجودين في الكويت سنة جديدة سعيدة.
وأضافت: نأمل أن تكون الأشهر الـ 12 القادمة فترة زاخرة ومهمة للشراكة الخاصة والتاريخية بين المملكة المتحدة والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأنا واثقة من أن تعاوننا سيتعزز بشكل أكبر خلال العام الـ 125 للعلاقات الديبلوماسية الرسمية بين بلدينا.
من جانبه، قال السفير الإيطالي المعين لورنزو موريني: بتوديعنا عاما صعبا ومليئا بالتحديات، يسعدني أن أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد الجالية الإيطالية المقيمة بالكويت أصدق التهاني للكويت الصديقة، قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا لهذا البلد الصديق مزيدا من التقدم والرقي والازدهار.
وأضـــاف: ترتبــــــط إيطاليا والكويت بعلاقات تاريخية وودية طويلة الأمد وديناميكية وبشراكة فعالة. نتطلع معا إلى مزيد من الفرص لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتعزيز التواصل والتبادلات بين الشعبين الصديقين، متمنيا للكويت دوام الأمن والاستقرار ولحكومتها وشعبها الكريم التوفيق والازدهار.
من جهته، قال السفير الهندي لدى البلاد د.أدارش سويكا: بمناسبة حلول العام الجديد 2024، أتقدم بخالص التمنيات والتحيات الحارة لقيادة وشعب الكويت الصديقة وخاصة إلى الجالية الهندية الكبيرة والنابضة بالحياة في الكويت.
وأضاف: أعتقد أنه مع حلول عام 2024، ستدخل الكويت عهدا جديدا من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الجديدة المرتقبة. كما أنني واثق من أن العلاقات الثنائية بين الهند والكويت ستحقق آفاقا جديدة خلال هذا العام. وإذ نبدأ سنة جديدة بأمل جديد، أتمنى للجميع الصحة والنجاح والسعادة.
من جانبه، قال سفير هنغاريا لدى البلاد اندراش سابو: أود أن أبدأ بتمنياتي لكم جميعا بسنة جديدة سعيدة، موضحا أن عام 2024 سيكون عاما خاصا، حيث يحتفل البلدان بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.
وأضاف: نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر خلال هذا العام وتعميق العلاقات الثنائية الودية بين البلدين مع وعد بالكثير من الأنشطة الثنائية التي ستربط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافيــــة والسياحية والتعليميـة والرياضية والاجتماعية بين البلدين.
بدوره، هنأ سفير جمهورية كازاخستان عظمات بيردباي الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه التوفيق والسداد والكويت دوام التقدم والرخاء والازدهار.
وأضاف: لقد طوينا صفحة عام 2023 بحلوها ومرها، وارجو ان يكون العام الجديد فأل خير على الجميع وفرصة مواتية لتحقيق السلام والتقدم لمختلف دول العالم، موضحا أن العلاقات الكازاخستانية - الكويتية تتطور بشكل ملحوظ ونأمل في أن نستثمرها ونتشرف آفاقا جديدة لها لما هو في صالح الشعبين الصديقين.
أما السفير الفيتنامي لدى البلاد نغو ثوان ثانغ فقال: هناك الكثير من الأحلام والآمال لابد أن تتحقق في عام 2024، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أطيب تمنياتي لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي وإلى المقيمين، وأتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة بالسعادة والسلام والرخاء الدائم.
وتابع: عاشـــــــت علاقة الصداقة الودية بين جمهورية فيتنام الاشتراكية والكويت ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس علاقاتنا الديبلوماسية.
بدوره، قال سفير مالطا لدى البلاد جورج سعيد زاميت، «بينما يبدأ عام 2024 بداية حزينة، ونحن نواصل الحداد على وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فإنني أغتنم الفرصة، نيابة عن رئيس الجمهورية وحكومة مالطا، لأتمنى سنة سعيدة لجميع الموجودين على أرض الكويت».
وتمنى زاميت أن «تكون السنة الجديدة، سنة أخرى مليئة بالازدهار، ومهمة للشراكة الفريدة والطويلة الأمد بين مالطا والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وأنا متأكد أن تعاوننا في مختلف المجالات سيتعزز أكثر في السنوات المقبلة لصالح البلدين».
بدوره، قال سفير بلغاريا ديميتار ديميتروف «مع حلول العام الميلادي الجديد يملؤنا الأمل أن يكون عاما يسود فيه السلام والاستقرار والأمان، متمنين للكويت وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار والنماء ولقائد مسيرتها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في خدمة شعبه وبلاده، كما نتمنى أن تشهد علاقاتنا الثنائية في العام الجديد دفعة قوية نحو مزيد من التطور والتعاون الأوثق».
من جانبه، قال القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) السفير جو ميونغ تشول «يسرني ان أعرب للكويت عن أحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2024»، متمنيا «للجميع عاما جديدا يعمه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وكل عام وانتم بخير».
بدوره، تقدم سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولعموم الشعب الكويتي بمناسبة العام الجديد، متمنيا أن يكون عام أمن ورخاء وتقدم وسعادة عليهم.
وتمنى أن تتطـــــــور العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت خلال 2024 في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا ان هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين في بلاده.

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