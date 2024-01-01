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بالفيديو المخيمات والبر في عطلة رأس السنة جمعة ووناسة

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
بعيدا عن صخب المدينة وضوضائها وهروبا من أسلوب الحياة الرتيبة وروتين العمل اليومي، وجدت عائلات من المواطنين والمقيمين في أيام عطلة رأس السنة الميلادية فسحة مميزة للترويح عن النفس وممارسة الأنشطة المتنوعة والاستمتاع بالأجواء الجميلة، فكانت منطقة «الصبية» واحدة من مواقع التخييم والتنزه وتنظيم الكشتات الشبابية في معزل عن الحياة التقليدية المعتادة.
«الأنباء» زارت خلال أيام العطلة منطقة التخييم في الصبية وعددا من المخيمات المخصصة للعوائل، ورصدت الكثير من المشاهد التي تعتادها العين في كل شتاء وتصبح أكثر زحاما وحضورا خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
وخلال الجولة، رصدت «الأنباء» مشاهد للأطفال وعكوفهم على الألعاب التي نصبت داخل مخيمات الشركات، فكانت المتعة ظاهرة على وجوههم، لاسيما مع الأكلات المحببة لهم ليتوارثوا جيلا بعد جيل هذه العادة السنوية المعروفة مع دخول موسم الشتاء، كما كان الأطفال أكثر حضورا في الفعاليات التي يتم تنظيمها داخل المخيمات العامة، من المسابقات والألعاب الجماعية وتوزيع الجوائز، فتكون المنافسة بينهم في اشدها وتكون الفرحة بادية على محياهم.
وخلال الجولة، التقت «الأنباء» مدير مخيم القرية التراثية ناصر عباس بوير الذي أكد لنا أن هذا المخيم يمثل متنفسا رائعا للعائلات الذين يأتون إلى هنا رفقة أطفالهم، ليستمتعوا بالأجواء الشتوية ويملأوا أوقاتهم بمختلف أنواع الأنشطة من الألعاب والنطاطيات وغيرها.
وأضاف أن المخيم يتكون من خيام كبيرة وصغيرة مخصصة للعائلات، كما يضم محلات تراثية وبسطات شعبية وألعابا مميزة من نطاطيات وألعابا تراثية للأطفال وقطارا صغيرا وكذلك «حنطور»، مؤكدا أن كل خيمة مجهزة بجلسة كاملة وحمام خاص ومرافق متنوعة، كما أن هناك فعاليات ومسابقات وجوائز لإضفاء أجواء مميزة للأطفال وأسرهم. ولفت إلى أن المخيم ممتلئ خلال عطلة رأس السنة، إضافة إلى أنه يكون محجوزا بالكامل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وهناك فريق من العمالة تم تخصيصه للحفاظ على نظافة المخيم، وهناك بسطات لبيع بعض صنوف الطعام، في حين أن أكثر العائلات تقوم بشوي اللحوم وتستفيد من خدمات المخيم.
أما المواطنة أم سلطان والتي كانت في إحدى مخيمات الصبية، مع أختها، فأكدت أنها تستفيد أيضا من موسم البر والتخييم في بيع المأكولات الشعبية والطبخ الكويتي المميز، حيث إنها تقوم ببيع أنواع الطبخ الذي تقوم بإعداده بنفسها دون أي مساعدة من الخادمة، كما أنها تقوم بتجهيز البوفيهات للعائلات والمناسبات.

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