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10 ملايين دينار للعدادات الذكية

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشف مصدر لـ «الأنباء» عن أن المرحلة الثانية من تنفيذ عدادات الكهرباء الذكية بدأت في التنفيذ بقيمة 9.97 ملايين دينار، وذلك بعد حصول وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصة على أقل الأسعار المطابقة للشروط والمتطلبات. وذكر المصدر أن المرحلة الثانية من العدادات الذكية تشمل توريد ما يقرب من 400 ألف عداد كهرباء ذكي لتركيبها في جميع القطاعات سواء الاستثماري أو التجاري أو الصناعي أو السكن الخاص. من جهة ثانية، قال المصدر ان الجهاز وافق على طلب الوزارة الخاص بإلغاء توريد عدادات المياه الذكية وملحقاتها وأجهزة الفحص الخاصة بها لوجود أمور جوهرية استدعت استبعاد كل العطاءات.

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