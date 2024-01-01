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169 مليون دولار لمركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجهاز تكنولوجيا المعلومات على التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي.
وكان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قد طلب التعاقد المباشر مع شركة «امبلس انترناشيونال» للاتصالات الموزع المعتمد لخدمات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الكويت وشركة «غوغل كلاود»، وذلك بقيمة 169.34 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
يذكر أن مرسوم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني حدد من ضمن أهدافه أنه سيعمل على بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني وحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

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