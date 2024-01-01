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سفيرنا في تشيلي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية آفاق جديدة لتنمية العلاقات الثنائية

1/1/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى تشيلي زياد الأنبعي اوراق اعتماده الى الرئيس التشيلي غابرييل بورتش في مراسم رسمية جرت بقصر مونيدا بالعاصمة سانتياغو. وذكرت سفارة الكويت في تشيلي، في بيان تلقته «كونا» ، أن السفير الانبعي نقل الى الرئيس التشيلي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتحيات الكويت حكومة وشعبا.
وأضاف البيان أن «السفير الانبعي اعرب عن تطلعه لاستكمال مسيرة توطيد العلاقات الكويتية ـ التشيلية التي بدأت منذ اكثر من 60 عاما والبحث عن آفاق جديدة لتنميتها وتعزيزها لتعود بالنفع على الشعبين الصديقين».
وأشار إلى أن الرئيس التشيلي رحب من جانبه بالسفير الأنبعي، معربا عن مساعيه لتوسيع نطاق العلاقات مع دول العالم وخلق المزيد من الروابط الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.

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