بالفيديو 2024 آمال عديدة وتفاؤل بواقع أجمل



نأمل إيقاف الحروب والصراعات وحقن الدماء وأن يعم السلام في مختلف أنحاء العالم نتمنى أن يكون العام الجديد حافلاً بالإنجازات.. وأن تنظر الحكومة إلى أوضاع المتقاعدين



ثامر السليم - ندى أبونصر

مع رحيل عام 2023 بما حمله من أحداث سلبية وإيجابية ونزاعات وأزمات وذكريات سعيدة وحزينة ووداع أصدقاء ومحبين، وفي ظل استقبال عام جديد يأمل الجميع ان يكون أفضل من سابقه، تتحقق فيه الأماني والأحلام وتتبدل الأحزان إلى أفراح ويتغير الواقع إلى الأفضل، داعين المولى عز وجل ان تنتهي الحروب والنزاعات وتحقن الدماء ويعم السلام والأمان في مختلف أنحاء العالم وان يكون عام رخاء وخير ونماء وسعادة.

«الأنباء» ورغبة منها في تسليط الضوء على آراء ومشاعر المواطنين والمقيمين في وداع عام واستقبال آخر، رصدت وجهات نظر عدد منهم وتمنياتهم وطموحاتهم لأنفسهم وللكويت والعالم بصفة عامة خلال العام 2024، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال محمد حجي: أتمنى ان تنهض الكويت ويكون هناك اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين على وجه الخصوص من خلال زيادة رواتبهم، مؤكدا ان تلك الفئة عليها العديد من الالتزامات.

وأشار حجي الى ان كافة السلع والمستلزمات تمت زيادة أسعارها مما أثقل كاهل رب الأسرة وفي ظل العام الجديد نطالب الحكومة بالنظر إلى المواطن البسيط، متمنيا التوفيق للجميع وأن يعم السلام والخير على كل شعوب العالم.

من جانبه، قال عبدالله البلوشي: نتمنى الخير والسلام للكويت وندعو الله ان يوفق ولاة الأمر ويسدد خطاهم وأن تصب جميع القرارات في صالح المواطنين، مطالبا بضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين من خلال إقرار الزيادة لهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وشكر البلوشي الحكومة على كل ما تقوم به في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا ان الشعب الكويتي يستحق الكثير والكويت بلد الخير والعطاء.

من ناحيته، بين الفنان نواف الشمري ان الآمال التي نريد تحقيقها كثيرة ونأمل من الحكومة إصدار قرارات تسهم في رخاء ورفاهية المواطن، ومتفائلون بكل خير، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأتوجه بالتهنئة لإخواني الفنانين وأتمنى الشفاء العاجل لزميلنا ولد الديرة.

وذكر البلوشي انه لا بد من النظر إلى المتقاعدين وما يمرون به في ظل الظروف الصعبة فهم رأس المال وقاموا بخدمة الوطن في كل الأصعدة.

من جهته، قال محمد السويد: لدي العديد من الأمنيات، أهمها ان يعم السلام العالم وتخف حدة الصراعات والحروب، سائلا الله ان يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وتابع السويد: على الصعيد الشخصي أتمنى من الله ان يديم علينا نعمة الصحة والعافية ويحفظ أولادي وأراهم في أعلى المراتب، كما أسأله ان يحفظ والدي من كل مكروه ويتمم عليهما الصحة ويشفي جميع مرضى المسلمين.

أما خالد سالم فقال لكل منا أمنيات وأحلام وكل ما يكتبه الله عز وجل للإنسان خير فمنا العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على رب العباد وبإذن الله يتحقق المراد، متمنيا من العلي الكريم ان يعز الإسلام والمسلمين وينصر إخواننا في فلسطين ويعود المسجد الأقصى إلى أهله.

وتمنى فهد المطيري استكمال دراسة الدكتوراه في القريب العاجل، سائلا العلي القدير ان يكون العام الجديد عام خير يحمل معه كل شيء جميل للجميع.

وأشار إلى ان أهم ما يسعد القلب مع دخول العام الجديد ان نرى التقدم والتطور والرقي في بلدنا الحبيب على كل الأصعدة ويكون الكويتيون على قلب رجل واحد.

وقال أبو عبدالله انه من الضروري التعبير عن شعورك في وداع عام واستقبال عام جديد، معتبرا ان ذلك من الأمور الإيجابية التي تزيدك تفاؤلا وعزيمة وبث الأمل فيمن حولك، ويجب أن تكون لدينا نظرة إيجابية مهما واجهنا من ظروف وتحديات لأن البقاء للأقوى الذي يفكر بإيجابية.

من جانبه، قال مشعل الهاجري: أتمنى الخير لجميع دول العالم ولوطني الكويت التقدم والازدهار والأمن والأمان، وللجميع الصحة والعافية والسعادة وان تكون سنة سعيدة وجميلة.

بدوره، تمنى عباس أشكناني الخير للكويت وشعبها ودوام الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يسدد الله خطاه ويحفظه من كل مكروه.

وأضاف أشكناني: على الصعيد الشخصي أتمنى في العام 2024 الصحة والسلامة للأولاد والأحفاد لأن الصحة كنز ثمين وهي أهم شيء في الحياة.

من جهته، ذكر محمد سيف القبيسي انه يأمل وحدة وتعاضد الدول الخليجية والعربية بصفة عامة وأن تكون يدا واحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، متمنيا ان يحمل العام الجديد كل ما هو جميل وأن تتحقق أمنيات وطموحات الجميع.

وتابع: على الصعيد الشخصي أتمنى الصحة والسلامة لي ولعائلتي وأن أكون عند حسن ظنهم وتكون 2024 سنة حافلة بالإنجازات وتحقيق الأهداف والطموحات.

من ناحيتها، قالت طيبة عبدالعزيز: أتمنى أن يعم السلام والأمان العالم كله وأن تتوقف الحروب، وأسال الله أن يحمي الكويت وأهلها من كل مكروه وشر ويديم على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير والحق خطاه.

وأضافت: أتمنى لأولادي التوفيق في حياتهم وأعمالهم وأن تحمل لهم السنة الجديدة كل الخير والسعادة.

وفي السياق ذاته، تمنى سمير محمد أن يكون 2024 عاما مليئة بالأحداث السعيدة وأن يبعد الله عنا كل شر وحروب وأمراض، مشيرا إلى ان سنة 2023 مرت بحلوها ومرها، وأكثر ما احزننا وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونأمل ان تكون الكويت في تقدم وازدهار، وان ينعم الله على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالصحة والعافية ولشعب الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة كل الخير.

أما سامح فقال ان أمنيته الوحيدة أن يتحد العرب ويكونوا يدا واحدة، معربا عن حزنه وأسفه لما يحدث على أرض فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة من اعتداءات وانتهاكات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع سامح: أتمنى أن تكون 2024 سنة خير وسلام للمنطقة العربية ولعائلتي الصحة والخير والنجاح على مختلف الأصعدة.

بدورها، دعت أم بدر الله عز وجل ان يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب من كل مكروه وسوء وأن يرحم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويسكنه فسيح جناته، وتكون الكويت ديرة الأمن والأمان ويحل السلام في العالم اجمع وتكون 2024 سنة فرح وخير وسعادة.

من جهته، قال جاسم العامري انه يتمنى للكويت الأمن والأمان، مطالبا الحكومة بإقامة مشفى خاص للمعاقين يغنيهم عن العلاج بالخارج، متمنيا ان يتعافى ويستطيع المشي على قدميه ويفتتح ناديا صحيا، سائلا الله للجميع الصحة والعافية وان تكون 2024 سنة خير وبركة.