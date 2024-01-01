جيش الاحتلال يعلن مقتل لواء فى الكتيبة 7020 بمعارك غزة

MENAFN - Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مقتل اللواء (احتياط) عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، من السامرة، وهو مقاتل في الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" (5)، سقط في معركة شمال قطاع غزة اليوم الإثنين.

وفي المعركة التي سقط فيها اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، أصيب اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 7020 تشكيل هشارون (5) بجروح خطيرة.

كما أصيب جندي (احتياط) في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل هفتي حاش (551) بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.





اللواء الإسرائيلي



