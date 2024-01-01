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ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بالزهايمر ؟.. دار الإفتاء توضح

1/1/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل بعض المواطنين ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين فى طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟



وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التى أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضى مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه بـ"ألزهايمر" (Alzheimer)؛ وهذا أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.



وأوضحت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer) في مراحله المتقدمة خاصةً، وهى التى يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله، وإذا طلبت الزوجةُ التفريقَ حال إصابة زوجها بمرض "ألزهايمر" (Alzheimer)؛ فللقاضى الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.




















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