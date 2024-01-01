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صحيفة نيجيرية : الحرب في غزة ستستمر خلال العام الجديد

1/1/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة "فانجارد" النيجيرية أن استمرار الحرب فى غزة سيكون هو السمه الغالبة الممتدة على مدار العام 2024 بتداعياتها المتلاحقة على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا .


و أشارت الصحيفة في صدر صفحاتها على تصريحات الناطق العسكري الإسرائيلي الى اكد فيها " استمرار الحرب بلا هواده على حماس فى غزة خلال العام 2024 " وذلك فى وقت قالت فيه الصحيفة النيجيرية إن القصفات الجوية الاسرائيلية ظلت متواصلة على المناطق المدنية فى قطاع غزة و أنه بينما كان العالم يطفى انواره عند منتصف ليل أخر أيام العام 2023 كانت غزة و كذلك تل أبيب منطفئة انوارهما لسبب اخر وهو الهجمات الجوية الاسرائيلية و الرشقات الصاروخية الحمساوية التى طالت عمق اسرائيل .


و نقلت الصحفية النيجيرية عن دانيال هجاري الناطق باسم الجيش الاسرائيلى قوله فى رسالة " العام الميلادى الجديد " ان 300 الفا من قوات الاحتياط الاسرائيلية سيتم سحبهم من ميادين القتال " بهدف اعادة الاستعداد و التأهل لخوض حرب جديدة قادمة في 2024 " بعدما تبين ان العمليات العسكرية التى انطلقت منذ السابع من اكتوبر الماضى بينت الحاجة الى التخطيط لمهام عملياتية اضافية سيكون متعينا القيام بها على مدار العام 2024 .


كما نقلت الصحيفة النيجيرية عن تقرير لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية ( ا . ف . ب ) قوله انه شاهد منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وهى تتصدى لرشقات حماس الصاروخية في منتصف الليلة الماضية فى سماء تل ابيب مما اصاب محتفلين اسرائيليين بمقدم العام الجديد بحالة من الذعر .


ووصفت الصحيفة النيجيرية الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بأنها "ضربات انتقامية فى مجملها " و اسفرت عن مصرع 21 الفا و 822 قتيلا و مصابا معظمهم من النساء و الأطفال فيما بلغت محصلة القتلى من القوات الإسرائيلية 172 قتيلا بحسب البيانات الصادرة عن الجانب الاسرائيلى







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