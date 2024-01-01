الأردن يعلن عدم وجود إصابات بين مواطنيه جراء زلزال اليابان

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم الاثنين، داعية المواطنين المقيمين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.



وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفيرالدكتور سفيان القضاة،في بيان صادر عن الوزارة، إن المديرية تتابع ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين المقيمين والمتواجدين في اليابان، إثر وقوع الزلزال ، مضيفا "أن سفارتنا في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ".