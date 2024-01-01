طائرات مسيرة تستهدف القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو بدير الزور شرقي سوريا

(MENAFN
- Youm7) أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.
وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".
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