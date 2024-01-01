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طائرات مسيرة تستهدف القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو بدير الزور شرقي سوريا

1/1/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.

وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".








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