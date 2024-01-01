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اليونيسف تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

1/1/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) كررت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، دعواتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 22 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، من بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.


وكتبت "اليونيسف" - في تغريدة على منصة "إكس"- : "نواصل الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار"، مستشهدة بصبي يبلغ من العمر 12 عامًا في غزة قال: "أفتقد الحياة التي كنت عليها قبل الحرب، عندما كنت أذهب إلى المدرسة وألتقي أصدقائي، وعندما كنت ألعب كرة القدم في الحي".







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