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الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 آلية إسرائيلية وقتل 16 جنديا وإصابة آخرين

1/1/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير 71 آلية إسرائيلية ، خلال أربعة أيام ماضية، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية، ومقتل 16 جنديًا إسرائيليا وإصابة العشرات الآخرين.

وقالت الفصائل في بيان اليوم الإثنين، إنه تم "تفجير منزلين ونفقين وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال إضافة لعمليتي قنص واستهدفنا مروحية، إضافة لتنفيذ عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مقاتلونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى".

وأضافت: "كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90"







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