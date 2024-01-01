محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية بمحور كمال عامر

(MENAFN
- Youm7)
الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور
تفقد اللواء أحمد راشد
محافظ الجيزة ، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابة 5 أفراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة.
واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث، والذين أكدوا للمحافظ اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامه بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.
وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.
وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى.
رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية.
استمع محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية (2)
موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية
محافظ الجيزة يتفقد حالة المصابين
MENAFN01012024000132011024ID1107674490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.