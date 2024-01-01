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محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية بمحور كمال عامر

1/1/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Youm7)
الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور
تفقد اللواء أحمد راشد
محافظ الجيزة ، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابة 5 أفراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة.

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث، والذين أكدوا للمحافظ اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامه بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى.

رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية.

استمع محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية (2)

موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية
محافظ الجيزة يتفقد حالة المصابين








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