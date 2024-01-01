رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر

أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس

الهيئة العامة للرعاية الصحية

والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية لمجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر التابعين للهيئة فى محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك استعدادًا لافتتاحهما.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولى قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق أحلام المصريين فى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتى فى مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحى الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسى بشهادات دولية.





وتفقد الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبى، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والمناظير والأشعة والمعامل وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، كما تفقد العيادات المختلفة بوحدة طب أسرة أكتوبر، من عيادات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية"، والتسجيل الإلكترونى للملفات الطبية، وغرف المعمل، والصيدلية.







واطمأن الدكتور أحمد السبكى، على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل خلال فترة التشغيل التجريبى فى مجمع السويس الطبى ووحدة طب أسرة أكتوبر، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى المحافظة، وحرص على التحدث مع مقمى الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية مشددًا على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة عالمية وفقًا لاستراتيجية الهيئة.





وتابع السبكى، الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، والميكنة والتحول الرقمى لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء، ونوه إلى تقديم 31,235 ألف خدمة طبية للمواطنين حتى الآن بمجمع السويس الطبى، إضافة إلى 600 عملية جراحية متقدمة خلال فترة التشغيل التجريبى للمجمع، ولافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجى فى توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.





وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن مجمع السويس الطبى هو أضخم مجمع طبى تابع لهيئة الرعاية فى إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية فى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالى السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوى، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتى لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.





وأشار السبكى، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبى، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.





ولفت السبكى، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعى لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعى حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.





وأكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتابع أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هى المحرك الرئيسى للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



