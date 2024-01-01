اليوم السابع: 100 مليون جنيه لكبار السن أول توجيهات الرئيس السيسى فى 2024

MENAFN - Youm7) تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 100 مليون جنيه لـ"كبار السن".. أول توجيهات الرئيس السيسى فى 2024.. مجلس النواب يبدأ العام الجديد بـ3 قوانين.. إنشاء 320 مجمعا حكوميا وتنفيذ 213 مشروعا بقرى "حياة كريمة"





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