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بروتوكول بين الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

1/1/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية برئاسة الملاح إيهاب محي الدين رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالبرامج التدريبية المتعلقة
بأنظمة الطيران والملاحة الجوية باستخدام الأنظمة المعتمدة على الأقمار الصناعية GNNSS.



يأتي ذلك في إطار سياسة الشركة برفع كفاءة العاملين والاهتمام بالتدريب والتطوير.



وقع البروتوكول من جانب مصر للطيران الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران.



جدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات لملاحة الجوية قد تعاونت مع مركز تدريب مصر للطيران العام الماضي لتدريب عدة كوادر من الدول الأفريقية، بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة للخارجية المصرية.




















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