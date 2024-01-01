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وزارة العمل: استخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى وكارنيه مزاولة حرفة خلال 2023

1/1/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) تمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت ،و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة ، جرى من خلالهم هذا العام ،تنفيذ
296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب ،ومُتدربة ، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها ، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك في 120 قرية.





واستفاد من تلك الوحدات 1958 متدربا ومتدربة، كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدربًا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة ، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام .





كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية ، فى تدريب عدد 210 متدربًا من ذوى الهمم على مهن مناسبة لإعاقتهم بعد إجراء اختبارات التوجيه المهني لهم وذلك على مهن منها التفصيل و الخياطة، ومهارات الحاسب الآلى، واللغات، والطاقة الشمسية، وصيانة محمول، وتبريد و تكييف، ومساحة، وإصدار قرار وزاري
بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصنيف المهني المصرى .





كما أنه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، جارى العمل على إطلاق منصة الجيوماكانية GIS
لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والتي تهدف لدعم متخذي القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على أكثر المهن طلبًا في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على 23 مهنة لتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل، حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية " الدورة المهنية / دورة لغة إنجليزية أو إيطالية / دورة مهارات حياتية " وجار تدريب
600 متدرب، على أن يتم استكمال العدد المستهدف وهو 1945 متدرب خلال المرحلة المقبلة.
















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