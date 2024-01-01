المحكمة العليا في إسرائيل تؤكد إلغاء قانون يحدد من إشرافها على الحكومة

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن المحكمة العليا في إسرائيل تؤكد إلغاء القانون الجديد المثير للجدل الذى يحدد من إشرافها على الحكومة والوزراء، وفقا لوكالة رويترز.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.
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