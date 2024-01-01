المحكمة العليا في إسرائيل تؤكد إلغاء قانون يحدد من إشرافها على الحكومة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن المحكمة العليا في إسرائيل تؤكد إلغاء القانون الجديد المثير للجدل الذى يحدد من إشرافها على الحكومة والوزراء، وفقا لوكالة رويترز.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.



