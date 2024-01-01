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محكمة إسرائيل العليا تلغى قانون يحد من الإشراف القضائى على أعضاء الحكومة

1/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المحكمة العليا فى إسرائيل ، اليوم الإثنين، حكما يلغى قانون يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.

وأيد القرار ثمانية قضاة، برئاسة الرئيسة إستر حايوت، وعارضه سبعة، واعتبر أغلبية القضاة أن القانون ينتهك جوهر الخصائص الديمقراطية لإسرائيل.

فى المقابل، انتقد القضاة من ذوى رأى الأقلية زملائهم لأن القانون، رغم الصعوبات التى يواجهها، لا يضر بالخصائص الديمقراطية لإسرائيل.

كما قضت المحكمة العليا بأغلبية 12 من أصل 15 قاضيًا بأن لديها سلطة إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية والتدخل فى الحالات التى يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية.

















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