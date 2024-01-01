محكمة إسرائيل العليا تلغى قانون يحد من الإشراف القضائى على أعضاء الحكومة

(MENAFN
- Youm7) أصدر المحكمة العليا فى إسرائيل ، اليوم الإثنين، حكما يلغى قانون يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.
وأيد القرار ثمانية قضاة، برئاسة الرئيسة إستر حايوت، وعارضه سبعة، واعتبر أغلبية القضاة أن القانون ينتهك جوهر الخصائص الديمقراطية لإسرائيل.
فى المقابل، انتقد القضاة من ذوى رأى الأقلية زملائهم لأن القانون، رغم الصعوبات التى يواجهها، لا يضر بالخصائص الديمقراطية لإسرائيل.
كما قضت المحكمة العليا بأغلبية 12 من أصل 15 قاضيًا بأن لديها سلطة إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية والتدخل فى الحالات التى يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية.
MENAFN01012024000132011024ID1107674484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.