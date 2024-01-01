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مسئولة إسرائيلية تقدم استقالتها بسبب حالة الانهيار في شركات الدولة

1/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت المسئولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في إسرائيل ميتشيل روسنبوام استقالتها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك عقب ما وصفته بحالة التردي والإنهيار في شركات الدولة، حيث تم الإعلان عن الاستقالة رسميا اليوم.


وقالت روسنبوام التي ترأس "هيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية" والتي تولت منصبها في شهر مارس من العام الماضي - في خطاب استقالتها - إنها " تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية "، معللة أنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد امساليم الذي يعد رئيسا مباشرا له إذ تتبعه الهيئة.


وأضافت رئيسة هيئة الشركات الحكومية أنها فشلت في تطبيق رؤيتها لاصلاح الشركات الإسرائيلية المملوكة للدولة، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعجز عن لجم جماح وزيره للتعاون الإقليمي وما يترتب عليها من انتهاك لحقوق العاملين الإدارية والمالية في تلك الشركات، وهو ما ظهر جليا منذ يناير من العام الماضي، والتي كان من نتائجها أن قدم رئيس إحدى أكبر الشركات المملوكة للحكومة الإسرائيلية " شركة البريد " استقالته من منصبه وفشلها في تصويب المسببات التي أدت إلى الاستقالة.








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