Tuesday, 02 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تبدأ رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي

1/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت الدول الأعضاء المنتخبين الخمس في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم الاثنين مهام عملها للعام 2024 – 2025 وهي الجزائر ( ترأس المجموعة العربية) وجويانا و كوريا الجنوبية وسيراليوم وسلوفينيا.


كما بدأت فرنسا اعتبارا من اليوم مهام عملها كرئيس دوري لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر كامل حيث سيقدم المندوب الفرنسي رسميا برنامج العمل المقترح من بلاده للمجلس خلال يناير الجاري وسيتم التصويت على ذلك البرنامج في جلسة يعقدها المجلس غدا الثلاثاء.


ومن المقرر أن يواصل مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري نقاشاته حول تطورات الحرب في غزة ومساعي المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين.







MENAFN01012024000132011024ID1107674482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث