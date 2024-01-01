فرنسا تبدأ رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي

MENAFN - Youm7) بدأت الدول الأعضاء المنتخبين الخمس في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم الاثنين مهام عملها للعام 2024 – 2025 وهي الجزائر ( ترأس المجموعة العربية) وجويانا و كوريا الجنوبية وسيراليوم وسلوفينيا.



كما بدأت فرنسا اعتبارا من اليوم مهام عملها كرئيس دوري لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر كامل حيث سيقدم المندوب الفرنسي رسميا برنامج العمل المقترح من بلاده للمجلس خلال يناير الجاري وسيتم التصويت على ذلك البرنامج في جلسة يعقدها المجلس غدا الثلاثاء.





ومن المقرر أن يواصل مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري نقاشاته حول تطورات الحرب في غزة ومساعي المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين.