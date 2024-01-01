مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى زلزال اليابان.. صور

MENAFN - Youm7) أعلنت وسائل إعلام يابانية، مصرع 4 أشخاص فى الزلزال الذى ضرب البلاد اليوم وكانت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى إصدار إنذار كبير بحدوث تسونامى وحريق فى مقاطعة إيشيكاوا بوسط البلاد.

وتم إصدار التحذير من تسونامى لشبه جزيرة نوتو فى المحافظة قبل أن يتم تخفيضه بعد ساعات، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إصدار مثل هذا التحذير الكبير منذ زلزال عام 2011 الذى بلغت قوته 9.0 درجة وتسونامى الذى دمر مناطق شمال شرق اليابان وأدى إلى أزمة فوكوشيما النووية.

وقالت السلطات المحلية أن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال الذى ضرب إيشيكاوا ومحافظات أخرى، فى حين أبلغت عدة بلديات عن انهيار منازل.

زلزال اليابان .. أعرب الإمبراطور اليابانى ناروهيتو فى خطابه بمناسبة العام الجديد الذى صدر يوم الاثنين، عن أمله فى أن يستمر الناس فى دعم بعضهم البعض بتعاطف فى العام المقبل، وسط صراعات عالمية وكوارث طبيعية.

وأعرب الإمبراطور عن قلقه بشأن المتضررين من زلزال

اليابان

والأمطار الغزيرة والأعاصير والعواصف الثلجية، وأشار أيضًا إلى الصعوبات التى يواجهها الكثيرون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما قال أنه "يسعده" رؤية الناس يساعدون المحتاجين.









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