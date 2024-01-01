عبد الرحمن مجدى رجل مباراة ديربى القناة بين المصرى والإسماعيلى

MENAFN - Youm7) حصل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

وتعادل فريق المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في مباراة "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وتبادل الفريقان الهجمات على مرمى الفريقين، ولكن بدون خطورة حتى انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأحرز عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة رائعة من ياو أنور وقطع الكرة من أمام باهر المحمدي مدافع المصري وسددها على يمين محمود جاد حارس الفريق البورسعيدي.

وأدرك فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للمصري في الدقيقة 85 بعد استلام تمريرة من الجبهة اليسرى وسددها بيسراه على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور







