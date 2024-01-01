رابطة الأندية: تقرير الحكم يحسم عقوبات مثيرى الشغب بمباراة المصرى والإسماعيلى

(MENAFN
- Youm7)
أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على ستاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة.
وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث هي التي تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.
وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.
وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.
تعادل فريق المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل في مباراة "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري
nile".
بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.
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