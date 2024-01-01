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رابطة الأندية: تقرير الحكم يحسم عقوبات مثيرى الشغب بمباراة المصرى والإسماعيلى

1/1/2024 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7)

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على ستاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث هي التي تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

تعادل فريق المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل في مباراة "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري
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بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.








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