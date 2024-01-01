Tuesday, 02 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تفوز على موريتانيا وتتأهل لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة

1/1/2024 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل منتخب مصر للرجال لكرة السلة
إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات، بعد الفوز على نظيره الموريتاني في دور الثمانية بنتيجة 88-56.



وسوف يلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع نظيره الإماراتي فى بطولة العربية غدا الثلاثاء.




وتصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.



وتأهل الإمارات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر فى دور الثمانية بنتيجة 79-73.



ومن المقرر أن يلتقى فى نصف النهائي أيضا تونس مع ليبيا.



وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.



ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.












MENAFN01012024000132011024ID1107674477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث