حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية بالدورى واقتحامه المربع الذهبى، بجانب فتح باب القيد الشتوى للأندية.

كولر يقرر تصعيد مجموعة من الناشئين بعد استئناف تدريبات الأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني

للأهلي

على تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول مع انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 11 يناير الجاري.

الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية بهدف ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

علي فرج ونور الشربيني يستهلان 2024 على قمة التصنيف العالمي للاسكواشواصل نجومالاسكواشالمصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم

يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

سارة سمير بطلة من ذهب.. تعرف على مشوارها مع البطولات فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم سارة سمير البطلة الأولمبية فى رفع الأثقال بعيد ميلادها رقم 26 ، حيث ولدت يوم 1 يناير عام 1998 ، وتعد

سارة سمير

بطلة

رفع الأثقال

الأولمبية الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز فتيات الرياضة المصرية فى ظل إيمانها بقدراتها لاقتناص الذهب فى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية التى تشارك فيها.

الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين نهاية الأسبوع الجارى

قرر مسئولو نادى

الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، صرف دفعة من مستحقات لاعبى الفريق نهاية الأسبوع الجارى، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات لخوض المباريات الودية.

الأهلي يحصل على مليون دولار من "كاف" ويترقب 700 ألف على قسطين

حصل النادي

الأهلي

، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الأهلى يتوج ببطولة منطقة القاهرة لتنس الطاولة سيدات

توج فريق

تنس الطاولة

سيدات بالنادي الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لإقامة معسكر إعداد من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، والتى يسعى فيها الفراعنة للتتويج بها، وفى الأسطر التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن معسكر الفراعنة فى صيغة سؤال وجواب.

الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد

كشف مصدر مطلع بنادى

الزمالك

أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لم يدخل حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.

منتخب الشباب يخوض مرانه باستاد القاهرة.. وتقسيمة بين اللاعبين

خاض منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى على هامش المعسكر الذى انطلق اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبل.







