(الوطني للثقافة) ينعى الكاتب ناجي الزيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الدكتور ناجي الزيد رحمه الله الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
ونقلت الأمانة العامة في بيان لها تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والقياديين والعاملين في المجلس لذوي الفقيد ومحبيه على هذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
ويعد الراحل الزيد من أبرز رجال الثقافة والأدب في المشهد الثقافي الكويتي والعربي خلال عمله عضوا بهيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الكويت وعضويته في هيئة تحرير (عالم المعرفة) لسنوات طويلة حافلة بالعطاء. (النهاية)
م د م / خ د ع
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