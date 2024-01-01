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(الوطني للثقافة) ينعى الكاتب ناجي الزيد

1/1/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الدكتور ناجي الزيد رحمه الله الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
ونقلت الأمانة العامة في بيان لها تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والقياديين والعاملين في المجلس لذوي الفقيد ومحبيه على هذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
ويعد الراحل الزيد من أبرز رجال الثقافة والأدب في المشهد الثقافي الكويتي والعربي خلال عمله عضوا بهيئة التدريس في كلية الطب بجامعة الكويت وعضويته في هيئة تحرير (عالم المعرفة) لسنوات طويلة حافلة بالعطاء. (النهاية)

م د م / خ د ع




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